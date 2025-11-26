Больше семи тысяч звонков принял голосовой помощник МФЦ Липецкой области

Голосовой помощник МФЦ Липецкой области принял больше 7 тысяч звонков принял за 4 месяца. Он был внедрен летом 2025 года на линию Единой диспетчерской службы с целью разгрузки операторов МФЦ, повышения доступности услуг и улучшения качества работы контакт-центра.

«Голосовой помощник берет на себя ответы на самые частые вопросы. Теперь наши жители вообще не ждут на линии – голосовой помощник отвечает сразу. Благодаря искусственному интеллекту удалось и снизить нагрузку на операторов на 18%. Голосовой ассистент уже обработал около 7 тысяч звонков из 40 тысяч обращений», – рассказал директор МФЦ Липецкой области Алексей Тихонов.

Круглосуточный голосовой помощник консультирует граждан по разным жизненным ситуациям, например, по вопросам оформления или замены паспорта, получения ИНН, СНИЛС, оформления субсидий, льгот и социальных выплат и др. Алгоритм общения прост: помощник уточняет тему обращения, анализирует запрос и предоставляет точную информацию без необходимости ожидания в очереди.

Если вопрос нестандартный, система автоматически переключает звонок на оператора. Чтобы получить ответы на интересующие вопросы, связанные с государственными и муниципальными услугами, необходимо позвонить по бесплатному номеру Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, добавочная цифра 5.

Сегодня в офисах «Мои Документы» жители региона могут получить более 400 государственных и муниципальных услуг. Их населению и юридическим лицам в регионе предоставляют 26 отделений и 127 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ.

«Проведённая работа по цифровизации, развитию персонала и оптимизации процессов закрепила лидирующие позиции МФЦ Липецкой области в сфере предоставления государственных услуг. Результаты говорят об устойчивой тенденции к повышению стандартов предоставления услуг в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.