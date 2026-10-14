Больше сотни мест для съёмок кино нашли в Липецкой области

В Липецкой области формируют каталог локаций для съёмок фильмов и сериалов. Команда проекта «КиноПлатформа Липецкой области» выявила уже более сотни потенциальных площадок. В их числе — купеческие особняки, советские кварталы, исторические усадьбы и природные территории.

Очередная серия исследовательских поездок охватила Липецк, Елец, Задонск и другие территории региона. Участники изучали архитектуру и пространства, в которых можно воссоздать атмосферу разных эпох.

В Липецке в маршрут вошли здание бывшей городской управы, филармония, кварталы Новолипецка и района Сокол. В Ельце внимание исследователей привлекли купеческие дома, узкие улицы, деревянная застройка, исторические лестницы и панорамные виды на Вознесенский собор.

В Задонском округе команда посетила Ольшанскую плотину и усадьбу «Скорняково-Архангельское». В самом Задонске изучили территории мужского монастыря, дом Ульриха, здание детской школы искусств, старинные улицы и дворы.

По словам генерального директора АНО «Центр развития киноиндустрии „КиноСтарт“» Антона Савкина, каталог поможет съёмочным группам быстрее находить подходящие объекты и организовывать работу в регионе. Задача проекта — познакомить кинопроизводителей как с известными достопримечательностями, так и с менее знакомыми пространствами области.

Предложить свою локацию может любой желающий. Это может быть квартира, частный дом, коммерческое помещение или другой интересный объект. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте кинолипецк.рф, открыть раздел «Мои локации» в личном кабинете и добавить описание и фотографии.

На этой же платформе формируют базы местных специалистов киноиндустрии и участников массовых сцен. Жители могут указать свои профессиональные навыки, опыт или желание сняться в массовке. Эти сведения помогут съёмочным группам находить людей для работы над кинопроектами.

«КиноПлатформа Липецкой области» реализуется при поддержке Правительства региона и Росмолодёжь.Гранты. Инициатор проекта Антон Савкин стал победителем грантового конкурса на молодёжном форуме «Область будущего» в Липецке.

В июле 2026 года в рамках проекта прошёл образовательный курс «Менеджер кинолокаций». Его участники изучали площадки Липецка и Елецкого округа. В октябре команда продолжила исследовательские выезды. Собранные описания и фотографии пополняют региональный каталог.

«Красота Липецкой области — в деталях: изгибах рек, скалистых берегах, старинных улицах, свете в окнах сельских домов. Мы многое видим каждый день и порой перестаём замечать. Кино позволяет взглянуть на знакомые места по-новому. Хотелось бы, чтобы эту красоту увидели и почувствовали зрители по всей стране», — отметил губернатор Игорь Артамонов.