Больше сотрудников липецкой Росгвардии получат прибавку к зарплате

Среднему и старшему начальствующим составам строевых подразделений вневедомственной охраны войск Росгвардии Липецкой области будут ежемесячно доплачивать 10 000 рублей. У младшего начальствующего состава прибавка увеличится — с 10 000 до 15 000 руб.

Кроме того, будут продлены доплаты сотрудникам полиции: участковым будут начислять 15 000 рублей в месяц, сотрудникам ППС — 10 000 рублей.

Решение принято на очередной 58-й сессии Липецкого областного Совета депутатов сегодня, 16 апреля. На меры поддержки из регионального бюджета направят 60,5 миллиона рублей.