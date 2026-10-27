Больше ста ветеранов СВО из Липецкой области прошли лечение в центрах Соцфонда в 2026 году

Лечение в центрах Соцфонда в 2026 году прошли больше 130 ветеранов СВО из Липецкой области. До конца года еще 31 участник СВО получит санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию. Бесплатные путевки от регионального отделения СФР положены демобилизованным участникам специальной военной операции. Для них доступны 12 центров реабилитации Социального фонда.

С 2026 года можно пройти лечение в сопровождении близких и родственников — на это имеют право участники СВО с первой группой инвалидности и нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям. В текущем году этой возможностью воспользовались 14 ветеранов. Сопровождающему оплачивается дорога, проживание и питание.

Для получения путевки в центр реабилитации необходимо подать заявление. Направление оформляют все клиентские службы Отделения СФР по Липецкой области и МФЦ независимо от места жительства ветерана. Также заявление можно отправить онлайн на Госуслугах. Помимо заявления нужно представить документы из медучреждения, подтверждающие показания для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Бывает, что у ветерана нет таких документов — тогда сотрудники регионального Соцфонда оказывают содействие в их получении.

Решение о направлении на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления. После этого в течение одного дня сотрудники Отделения СФР по Липецкой области сообщают ветерану о результатах рассмотрения. Затраты на проезд до реабилитационного центра и обратно участнику СВО компенсирует региональное ОСФР. Кроме того, с этого года ветераны могут получить проездные билеты — Соцфонд обеспечивает необходимыми документами для получения бесплатных билетов у перевозчиков.

Здравницы Соцфонда расположены в Волгограде, Тюмени, Анапе, Саратовской, Томской, Московской, Астраханской, Кировской и других областях. Получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению демобилизованные участники СВО начали с 2025 года.

«Защитники Родины получают от государства разностороннюю поддержку, в том числе им доступна реабилитация в здравницах, расположенных в разных регионах. Затраты на дорогу также компенсируются», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.