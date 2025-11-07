Больше трети площадей под кукурузой на зерно уже убрано в Липецкой области

Уборка кукурузы на зерно идет в 15 районах и округах Липецкой области. На 6 ноября с 26 тыс. гектаров намолочено 276,5 тыс. тонн. Всего в этом году под «царицу полей» отведено около 74 тысяч гектаров. То есть уже обмолочено 35% площадей. Урожайность превышает 100 центнеров с гектара. В среднем в регионе с одного гектара собирают 106,9 центнера, а в Измалковском и Становлянском округах – почти по 128 центнеров. Урожайность для региона рекордная.

Общий сбор зерновых и зернобобовых культур в 2025 году, с учетом кукурузы на зерно, уже превысил 3,8 млн тонн. Быстро убрать последнюю из зерновых культур этой осенью не дают погодные условия, сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области. Для сравнения, в прошлом году в ноябре регион уже завершал уборку. Однако аграрии прилагают максимум усилий, чтобы собрать урожай в полном объеме.

«Липецкая область входит в число регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность России. Успехи наших аграриев – это повод для радости и гордости для всей страны», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.