Больше тысячи льготников прошли санаторно-курортное лечение от липецкого Соцфонда с начала 2026 года

С начала 2026 года уже 1128 жителей Липецкой области с ограниченными возможностями здоровья и другими льготными категориями получили возможность поправить здоровье в санаториях. Региональное Отделение Социального фонда направило на эти цели более 57 млн рублей.

Направления на лечение выдаются гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Если ребенок либо взрослый имеет I группу инвалидности, то путевка, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно оформляется и на сопровождающего. Помимо людей с инвалидностью, право на получение путевок имеют участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшие из-за аварии на Чернобыльской АЭС и другие категории федеральных льготников.

При этом, пройти лечение могут только те, кто не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение и проезд. Продолжительность лечения составляет от 18 дней до 42 дней в зависимости от профиля заболевания.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно на Госуслугах, почтовым отправлением, а также лично в клиентской службе Отделения СФР по Липецкой области. Также необходимо представить медицинскую справку по форме 070/у о профиле заболевания и показании к лечению — этот документ необходимо обновлять ежегодно. Отследить свой номер в очереди можно по номеру СНИЛС на странице Отделения СФР по Липецкой области.

Специалисты Отделения ежедневно информируют по телефону граждан, состоящих в очереди о возможности получить путевку, датах заездов и санаториях, где можно пройти лечение. Здравницы расположены в Краснодарском крае, Ставрополье, в Республиках Крым и Кабардино-Балкария, Липецкой, Тамбовской и Тульской областях.

Если остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30. Подписывайтесь на официальный канал Отделения СФР по Липецкой области в мессенджере Mакс: https://max.ru/sfr_lipeckayaoblast