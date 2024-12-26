В Липецкой области завершился первый сезон Марафона похудения «Настрой на стройность». Это первый подобный проект по снижению веса в регионе, который проходил с 15 сентября по 15 декабря 2024 года. Заявки подали более тысячи человек (мужчины 7% и женщины 93%). До финала дошли 837 участников, 202 из них прислали финальные замеры.

За всеми процессами следили медики. 20 групп марафона курировали терапевт, кардиолог, эндокринолог, психолог, гастроэнтеролог. В рамках марафона было предусмотрено проведение чек-апа состояния организма в отделениях медицинской профилактики, поддержка в режиме онлайн, рекомендации по питанию от гастроэнтерологов и диетологов, рецепты вкусных и полезных блюд, комплексы простых и доступных упражнений для повышения физической активности.

При поддержке медиков участники марафона проделали большую работу: перестроили свою жизненную систему, рацион питания и пришли к здоровому образу жизни. Средний вес всех участников за время проекта снизился на 5,7 кг. Больше всех похудела Дарья Громова, она сбросила 19 кг.

Помимо снижения веса, многие участники улучшили свои показатели здоровья. Так процессе предварительного чек-апа были выявлены около 100 человек с повышенным уровнем глюкозы и холестерина в крови. У большинства он снизился до нормы. Второй марафон «Настрой на стройность» стартует в марте 2025 года.