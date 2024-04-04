Пенсия за длительный трудовой стаж с 2019 года назначена 1153 жителям Липецкой области. Из них 324 человека досрочно получают выплаты по старости с начала этого года.

В 2024 году общеустановленный возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, для женщин — 58 лет. Липчане, имеющие большой стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше. При этом мужчинам нужно отработать не менее 42 лет, женщинам — не менее 38. Также они должны быть официально трудоустроены, а их работодатель должен отчислять страховые взносы в Социальный фонд России.

Пенсионные коэффициенты начисляются и в периоды временной нетрудоспособности, службы в армии. В двойном размере засчитывается участие в спецоперации. При этом учёба, время получения пособия по безработице, уход за ребёнком, инвалидом и престарелым родственником в расчёт досрочной пенсии не идут.

Информацию о стаже и количестве пенсионных коэффициентов липчане могут узнать, получив выписку из лицевого счёта. Справку можно заказать на портале Госуслуг, в МФЦ и в клиентских офисах областного отделения СФР.