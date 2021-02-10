В ОП № 2 УМВД России по г. Липецку 7 февраля обратилась 51-летняя гражданка. Женщина заявила о краже у нее банковской карты, с которой затем сняли более 15 000 рублей.

Сотрудниками ОУР установлен подозреваемый в совершении преступления – неработающий 30-летний житель г. Липецка.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемый и потерпевшая знали друг друга, в этот день выпивали. Подозреваемый незаметно украл у женщины банковскую карту, с которой бесконтактным способом оплатил 16 покупок в магазинах г. Липецка на общую сумму 15 195 рублей, сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.