Благодаря экономии на торгах в областную программу модернизации коммунальной инфраструктуры удалось включить дополнительно 18 самых изношенных участков водоснабжения общей протяженностью почти 10 километров в Добринском, Задонском, Чаплыгинском, Усманском, Елецком районах и Добровском округе.

Всего до конца 2024 года планируется замена и ремонт почти 79 километров водопроводных труб и 1,4 километра теплотрасс. Это улучшит водоснабжение для 8 тысяч жителей региона и более чем десятка важных социальных объектов: амбулаторий, ФАПов, школ, детских садов, учреждений культуры. В программе участвуют 12 муниципалитетов: Воловский, Измалковский и Добровский округа, Грязинский, Данковский, Добринский, Задонский, Лебедянский, Елецкий, Чаплыгинский, Усманский, Лев-Толстовский районы.

На данный момент 41 объект из 75 полностью готовы – это 55% от общего числа запланированных работ. Полностью завершены проекты в Лев-Толстовском, Грязинском районах и Воловском округе. Еще на 34 участках прямо сейчас ведется строительство, все работы планируется закончить до конца 2024 года.

«Коммунальные сети Липецкой области требуют серьезного инвестирования в ремонт и обновление. Эта работа в регионе ведется с использованием разнообразных финансовых инструментов, в том числе субсидирования и кредитования. В планах до 2027 года отремонтировать 450 километров сетей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.