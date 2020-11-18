Доля самозанятых выше всего в Липецком районе, меньше всего – в Тербунском

По данным налоговой службы, Липецкая область в лидерах по доле самозанятых от численности жителей региона. У нас она составляет 0,39.

Такой информацией поделился со своими подписчиками в Инстаграме вице-губернатор Дмитрий Аверов.

Из регионов, также начавших регистрацию самозанятых 1 июля 2020 года, лидирует Калининградская область с долей 0.62 (на начало недели). Высокие показатели у Краснодарского края, республик Чувашия и Удмуртия.

“Однако считаю более корректным опираться не на общую численность населения, а на численность трудоспособного населения. Поэтому свой региональный рейтинг районов области по количеству самозанятых мы выстраиваем именно так”, – отмечает Дмитрий Аверов.

Лидер на удивление не областной центр и не Елец, а Липецкий район (1,097% самозанятых от трудоспособного населения).

На втором месте Лебедянский район (1,025).

Далее Елец (0,839) и Липецк (0,736).

Чуть менее активны Грязинский (0,718), Усманский (0,645), Добровский (0,633), Краснинский (0,608), Лев-Толстовский (0,575) районы.

Замыкает десятку Елецкий район с долей 0,565.

Хуже всего дела с регистрацией самозанятых и выходом из тени обстоят пока в Тербунском районе. Доля официально оформившихся здесь 0,27% от трудоспособного населения.