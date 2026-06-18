Больше яиц, чем нужно жителям, произвели в Липецкой области за пять месяцев

За пять месяцев текущего года в сельхозорганизациях Липецкой области было получено 320 миллионов штук яиц. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. При этом чтобы обеспечить население Липецкой области пищевым яйцом, нужно производить порядка 290 миллионов штук яиц в год.

Основным производителем и поставщиком пищевого куриного яйца в Липецкой области является сельхозпредприятие, основные площадки которого расположены в Липецком и Грязинском округах. В день там получают около 1,6 миллиона штук яиц. Увеличению производства способствует ввод в эксплуатацию дополнительных цехов и рост яйценоскости.

В среднем за пять месяцев одна курица-несушка в сельхозорганизациях региона снесла 124 яйца, это плюс три яйца к уровню 2025 года.

«Рост валовых показателей в растениеводстве и животноводстве — это не случайность, а планомерная работа над повышением эффективности каждого гектара и каждой единицы поголовья. Внедрение цифровых решений и новых мощностей дает конкретные прибавки в объёмах», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.