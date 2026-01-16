Больше жизней смогут спасать в больнице «Липецк-Мед» после модернизации отделения реанимации

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил больницу №3 «Липецк-Мед» в областном центре. В медучреждении после ремонта открылось отделение анестезиологии-реанимации – одно из ключевых подразделений, где оказывают помощь пациентам в критическом состоянии. Здесь врачи ежедневно борются за жизнь людей, и теперь работа стала технологичнее и эффективнее.

Полностью заменена система вентиляции – это значительно снижает риск инфекционных осложнений, включая внебольничные пневмонии, что особенно важно для ослабленных пациентов. В каждой палате появилась возможность подключения установки для гемодиализа. Теперь пациентам с острой почечной недостаточностью можно оказывать помощь сразу, не теряя времени на транспортировку. Внедрена система видеомониторинга – камеры в палатах позволяют медицинскому персоналу круглосуточно наблюдать за состоянием больных и мгновенно реагировать на любые изменения.

«Реанимация – это место, где счёт идёт на секунды, а от оснащения и условий напрямую зависят человеческие жизни, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Здесь очень нужен был ремонт. Теперь у врачей есть современное оборудование, безопасная среда и возможность постоянного наблюдения за пациентами».

Работа на Тракторном ведётся системно: в прошлом году была отремонтирована поликлиника, в этом – отделение реанимации, а также палаты интенсивной терапии в кардиологии. Сейчас идёт ремонт оперблоков в гинекологии и нейрохирургии. В последнем появится специальный зал с возможностью проведения вмешательств под рентген-контролем, что особенно важно для операций на позвоночнике.

«Посмотрели ещё несколько отделений. Работы много – поэтапно будем продвигаться. И сейчас обсуждаем проект ремонта больницы на Соколе», – подытожил губернатор.