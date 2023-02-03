Оценить питание в школьных столовых учащиеся Липецкой области могут с помощью QR-кода, размещенного на плакатах в обеденных залах. Его нужно отсканировать, открыть в браузере специальную форму и проголосовать. Если в меню что-то не понравилось, нужно рассказать, что именно. Так, по итогам 2022 года 92% участников голосования похвалили школьное меню, сообщает управление образования и науки региона.

Проект по оценке качества питания был запущен по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в 2020 году в школах Липецка. В 2021 году к проекту присоединились все 267 школ региона, в том числе семь частных образовательных организаций и девять школ-интернатов. Все ответы и пожелания юных липчан ежемесячно мониторятся, а школьное меню совершенствуется с учетом мнения учащихся и их родителей. Кроме того, в регионе действует горячая линия, организованная профильным управлением по вопросам организации школьного питания. Ее телефон – 8 (4742) 32-94-35.

«Питанию школьников уделяется очень пристальное внимание. Помимо проверки отчетных документов регулярно проводятся рейды по учебным заведениям, в которых принимают участие представители органов власти, надзорных организаций, общественники и родители. Они смотрят не только за тем, в каком виде подаются блюда детям, но и проверяют, удобный ли график для приема пищи, в надлежащем ли состоянии содержатся пищеблоки, обеденные залы и прочее», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В текущем учебном году более 54 тысяч учащихся начальных классов региона получают бесплатное питание. Для этого из федерального бюджета выделено более 400 млн рублей. Еще 142 млн – средства областной казны. Стоимость питания на одного ученика начальной школы в Липецкой области составляет 80 рублей в день. В него входит горячее блюдо (завтрак или обед) и горячий напиток. В Липецкой области работают восемь операторов школьного питания, которые обслуживают более трети школ. В остальных – питание готовится самостоятельно в столовых.