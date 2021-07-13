Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую Пенсионный фонд начнет предоставлять с середины августа. Заявления будут автоматически формироваться по имеющимся у фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, полученная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления с 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений откроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут также приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда.

Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также дети, которым на момент выхода Указа* президента, а это 2 июля, еще не было 18 лет.