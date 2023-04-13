Встречи в рамках проекта «Большое космическое путешествие» провел в Липецке руководитель Центра космических знаний Александр Артемьев, приурочив их ко Дню космонавтики. Он рассказал школьникам и студентам колледжей о самых ярких страницах истории пилотируемой космонавтики, достижениях нашей страны в изучении и освоении космоса в интересах науки, промышленности и сельского хозяйства, а также обороны и безопасности России.

Главное внимание было уделено первому полету человека в космос. «Ребята внимательно слушали рассказ о Юрии Гагарине, узнали много интересного из его биографии, вдохновились его примером, – отметил Александр Артемьев. – Ведь свой путь к звездам он начинал так же, как они, учеником в ремесленном училище, студентом техникума. Стремление к знаниям, отличные результаты в учебе и освоении профессии, активная жизненная позиция, спорт, верность друзьям, открытость и доброта, строгое соблюдение дисциплины и требований воинской службы – вот слагаемые ошеломляющего успеха этого простого парня, родившегося в селе на Смоленщине».

Студенты Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства, ребята, которым предстоит служба в армии, внимательно слушали информацию по теме «Звездные «Молнии»: космонавтика в системе обороны и безопасности России». Сегодня военный космос приобретает особое значение. Многие из ребят, участвовавших в мероприятиях «Центра космических знаний», в дальнейшем выбрали военную службу, в том числе и в Космических войсках.

Разговор также шел о Липецкой области и ее вкладе в космонавтику. Многие жители региона проходили службу на космодроме Байконур, участвовали в подготовке и запуске космических кораблей и спутников, строили различные объекты на космодромах, полигонах и предприятиях отрасли. Огромный вклад в подготовку будущих космонавтов внес Липецкий авиацентр. Через него прошли около 30 военных летчиков, ставших космонавтами. Имена некоторых из героев космоса увековечены в названиях улиц Липецка.

«День космонавтики – прекрасный повод вспомнить страницы великой истории нашей страны и ее достижения в сфере космических исследований. Космонавты, современные исследователи и ученые своим примером вдохновляют молодое поколение на покорение новых вершин», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.