«Большой этнографический диктант» напишут жители Липецкой области

Липчане примут участие XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Она пройдёт с 3 по 12 ноября 2026 года. Диктант традиционно пройдёт в двух форматах. Очно — на специально организованных площадках в регионах России, Русских домах за рубежом и загранучреждениях МИД России. Зарегистрировано более двух тысяч офлайн-площадок, включая более 250 уникальных общедоступных площадок по всей стране. Жители Липецкой области смогут выбрать удобную площадку в своём регионе. Также можно принять участие онлайн — на официальных ресурсах Акции, что делает участие доступным для всех независимо от местоположения.

В рамках Акции участники специальной военной операции и представители народов России зададут участникам Диктанта вопросы в видеоформате, посвящённые Году единства народов России.

С 14 по 30 сентября 2026 года на официальном сайте Акции пройдёт конкурс на лучший вопрос для Диктанта. Каждый желающий может предложить свой вариант, воспользовавшись вкладкой «Предложить вопрос». Самый креативный и оригинальный вопрос войдёт в итоговую версию, а его автор получит памятные призы с символикой Акции.

«Знать и уважать культуру огромной страны — основа нашего единства. «Большой этнографический диктант» — это не просто тест, а увлекательный диалог с историей многонациональной России. Уверен, что липчане активно и достойно представят наш регион на федеральном уровне», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.