Большой этнографический диктант пройдет в Липецкой области

В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в пятый раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года в онлайн-формате.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный сайт и задания диктанта будут переведены на английский и испанские языки.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников;

10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ к заданиям будет закрыт.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения заданий в электронном виде.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

За все годы проведения в акции приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. В Липецкой области организатором является управление внутренней политики Липецкой области; координатор проекта Курбатова Светлана Борисовна, т.28-08-21, s.kurbatova71@mail.ru

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno