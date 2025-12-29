Большой хоровод под Новый год

В Добринке состоялся парад Дедов Морозов и Снегурочек

Девятнадцатого декабря Добринка на пару часов была не только административной столицей округа, но и главным центром сказочного новогоднего торжества. Здесь уже в который раз прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Это мероприятие дало официальный старт новогодним торжествам в Добринском округе.

Местом сбора новогодних сказочных персонажей стал районный Дом культуры. Помимо главных символов предстоящего праздника, здесь можно было видеть и других сказочных героев: Снеговиков, Драконов, Бабу Ягу, Леших и до бесконечности. Некоторые участники торжества нарядились в костюмы главного символа 2026 года — Огненной Лошади.

Ровно в полдень колонна новогодних персонажей выдвинулась к главной новогодней ёлке Добринского округа, расположенной на площади Ленина и создающей жителям и гостям поселка настроение приближающегося всеми любимого праздника.

А здесь их уже ждала не только детвора, но и взрослые, для которых было подготовлено большое театрализованное представление. Подвижные игры и конкурсы помогали пришедшим не замерзнуть на улице, а за участие новогодние волшебники дарили сладкие подарки.

На сцене сельские Дома культуры из всех населенных пунктов Добринского округа один за другим показывали свои творческие номера. В конце парада по традиции были определены лучшие Дед Мороз и Снегурочка. В этом году таковыми стали Михаил Ольховский из Дубового и Елена Скопинцева из Березнеговатки. К слову, Михаил уже второй раз признается жюри лучшим Дедом Морозом на подобном параде. Другие участники мероприятия также получили почетные грамоты и сертификаты в многочисленных номинациях.