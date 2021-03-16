Новым гостем проекта лекторий “Public Talk” в Липецком филиале Президентской академии стал известный сыродел Владимир Борев. Он основал аутентичную французскую сыродельню «Сыр Бор Масловка» в деревне Масловке Данковского района. Вот такая маленькая Франция в Липецкой области.

Владимир Борев – личность с интереснейшей биографией. Автор производства французских фермерских сыров BeauREVE-Масловка. Его фамилия – уже бренд. Владимир Юрьевич – дипломированный во Франции сыродел, член Гильдии сыроделов-ремесленников Франции, фермер с 15-летним стажем, обладает уникальным опытом в сфере создание первой в России сыродельни, которая производит по старофранцузским технологиям традиционные твёрдые сыры с плесенью. Основатель «Гильдии сыроделов ремесленников» в России, главный редактор издательства “Советник Президента”, автор двух передач на радио «Липецк FM»: «Борев онлайн» и «Сыр-Бор». Окончил факультет философии МГУ, учился в университете прессы в Сорбонне, получил медицинское образование, защитил кандидатскую в Институте истории искусств. Издатель, искусствовед, журналист и эстет. Автор более трехсот научных публикаций. В совершенстве знает французский язык. Всего прожил во Франции около 20 лет. Потом вернулся в Россию и, не бросая журналистского ремесла, занялся фермерством. Не забавы ради, а здоровья для.

«Большую часть того, что продают в магазинах, есть нельзя. Это не пища, а еда, напичканная всякой химией. Поглощая ее, человек своими же челюстями роет себе могилу. А я хотел кормить свою семью качественными натуральными продуктами. Так и возникла идея создать ферму», – рассказал Владимир Борев.

Летом 2015 года Владимир Борев пригласил к себе в Масловку не просто французов-специалистов сырного дела, а корсиканских крестьян, потомственных сыроделов, Николь и Жиля де Вуж. Под их руководством и было налажено все производство. Супруги уже уехали, а производство развивается. Сыр в Масловке производится по традициям французского ремесленного сыроделия – из цельного живого молока, используется только ручной труд и живое натуральное молоко коз и коров.

«Во Франции сыр – это целая философия, вековая история, которую ни в коем случае нельзя потерять. Для производства сыра французы используют только сырое молоко, потому как считают, что кипячение и пастеризация убивает в нем все полезные свойства, а лактобактерии, которые отвечают за крепкий иммунитет – погибают. Молоко – материя божественного происхождения. Молоко, как и мёд, есть бережное экстрагирование целебных свойств растений. Такая пища становится целебной. Уже более 20 лет я, моя семья, мои дети, а сегодня уже и мои внуки питаются только продуктами, которые мы производим на ферме», – рассказывает Владимир Борев.

Что касается ассортимента, то Владимир Юрьевич делает не только сыр, но и бастурму, колбасу, хамон, а также шоколадные конфеты с сырной начинкой, то есть сыр в шоколаде. «Это совершенно эксклюзивное производство — настоящий шоколад из настоящих какао-бобов, которые без нагревания медленным способом перемалываются в течение 3 суток и превращаются в шоколадную массу. Конфеты делаются и с жидким, и с твердым сыром», – поделился Владимир Борев.

На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты Липецкого филиала РАНХиГС, студенты Липецкого торгового-технологического техникума, представители бизнеса и общественных организаций. Слушатели с большим интересом задавали вопросы.

«Проект лекторий “Public Talk”- современное культурное пространство. Это открытая площадка, которая даёт уникальную возможность пообщаться с известными личностями, задать все интересующие вопросы, подискутировать на самые актуальные темы, и конечно, поделиться собственным видением и мнением. Владимир Юрьевич – удивительная личность с невероятной энергетикой. Лекция получилась очень живой и увлекательной», – рассказала руководитель проекта Евгения Коротаева, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Липецкого филиала РАНХиГС.

По традиции руководитель проекта вручила гостю фирменный пряник с фирменным логотипом “Public Talk”. По итогам лектория за самые интересные вопросы были подарены пряники участникам мероприятия.

«Соблюдайте равновесие, не берите кредиты, живите по средствам и рассчитывайте только на свои силы, кушайте пишу, а не химию», – пожелал Владимир Юрьевич в заключительном слове.