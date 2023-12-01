Министр культуры России Ольга Любимова наградила победителей Общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств».

В этом году в окружных этапах приняли участие 94 ДШИ из 72 регионов и 83 преподавателя из 83 регионов Российской Федерации, в том числе ДНР и ЛНР. В финальных испытаниях участвовали восемь преподавателей, восемь директоров городских и восемь директоров сельских ДШИ, представляющих восемь федеральных округов. Директор Боринской детской школы искусств Липецкой области Светлана Третьякова представила ЦФО в номинации «Лучшая сельская ДШИ». Преподаватели конкурса проходили два испытания – презентацию программы развития ДШИ и беседу с творческим коллективом.

«В школах искусств не просто учат детей играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать или создавать изделия декоративно-прикладного творчества. Педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. А качественное оснащение учреждений дополнительного образования несомненно способствует повышению уровня художественного образования», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как отметила Министр культуры РФ Ольга Любимова, сегодня в стране более пяти тысяч ДШИ, и их поддержка – один из важнейших приоритетов в работе Министерства культуры. «Подходит к концу пятый год реализации национального проекта “Культура». За это время мы смогли обеспечить комфортные условия не только для обучения 400 тысяч детей в детских школах искусств: это новые музыкальные инструменты, современные отреставрированные пространства, сцены, репетиционные залы. Это, конечно, делается и для вас, дорогие педагоги. За каждым талантливым ребенком стоит невероятный труд учителя. Именно этот труд и любовь к детям играют важнейшую роль в воспитании и профессиональном становлении будущих звезд. И особенно приятно, что сегодня здесь представители не только школ из городов-миллионников, но и из совершенно разных регионов, районов и муниципальных образований. Это значит, что традиции творческого образования сохраняются и распространяются по всей стране», – подчеркнула Ольга Любимова.