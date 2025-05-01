Боялись подступать, но сделали

Кладбище в центре Дурово, когда-то сильно заросшее, теперь обрело божий вид.

Ещё пару-тройку лет назад люди, не живущие в этой части района, с трудом могли догадаться, что здесь находится кладбище. Среди деревьев и кустарников оно казалось просто парком.

— Я к нему, честно говоря, подступать боялась в плане работы, — признаётся глава этой администрации Л.И. Жданова. — Даже невооружённым глазом было видно, сколько потребуется времени, сил и техники, чтобы навести здесь чистоту.

Сначала опилили деревья, погост прояснился. Но вокруг него по всему периметру был ров, который жители при наведении порядка у своих почивших родственников год за годом заполняли мусором. Да ещё кусты сирени и клён разрослись так, что пройти сквозь них стало уже невозможно.

— На всё это дело нам потребовалось два года, — продолжает Любовь Игоревна, — чтобы последовательно провести работы. Теперь свалок у ограды нет, территорию разровняли. Огромные деревья выкорчевали. Большое спасибо за предоставленную мощную технику Геннадию Николаевичу Крутских. Без его экскаватора и фронтального погрузчика тут было не обойтись. Ну а женщины-активистки навели окончательный порядок вокруг. Спасибо огромное всем за работу.

Мёртвые стыда не имут. Однако по отношению к таким местам судят и о нашей культуре и чистоплотности в целом. Можно долго говорить: «Человек жив, пока о нём помнят», но если его последнее пристанище заброшено и заросло, то трудно найти оправдание себе в таком случае. Дуровцы показали пример уважительного отношения к ушедшим в мир иной.

«Чистота и порядок в городах и сёлах начинаются с каждого из нас. Такие совместные дела не только преображают населённые пункты, но и объединяют людей, создают особую атмосферу уюта и комфорта, которая отличает по-настоящему родные места. Липчане всегда поддерживают такие акции, делая наш регион ещё лучше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.