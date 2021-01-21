Приговором мирового судьи житель Краснинского района признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов, т.е. совершении преступления по п. «а» ч.1 ст. 256 УК РФ.

Ночью 24 апреля 2020 г. подсудимый с помощью резиновой лодки установил на притоке р.Дон – р. Семенек рыболовные лесковые сети. С их помощью он выловил 197 особей рыбы.

Водным биоресурсам был причинен материальный ущерб на общую сумму 121 950 руб.

Кроме того, лов рыбы производился в запретные для любительского рыболовства сроки.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно.

Одновременно с этим с браконьера будет взыскан причиненный им материальный ущерб, сообщает прокуратура Липецкой области.