Школу-интернат в поселке Дачный близ Липецка посетили накануне сотрудники областного специализированного автономного учреждения «Лесопожарный центр». Перед началом пожароопасного сезона в школе был объявлен конкурс детского рисунка «Лесной пожар глазами детей». В нем приняли участие 54 ученика. По итогам конкурса комиссия назвала победителей и призеров, которые награждены ценными подарками и дипломами.

Затем брандмейстеры продемонстрировали школьникам работу пожарной машины, ранцевого огнетушителя и передвижной мотопомпы. Кроме того, в преддверии школьных каникул сотрудники Лесопожарного центра провели с детьми беседу и еще раз напомнили им правила пожарной безопасности в лесах, а также как себя вести и куда обращаться при обнаружении возгорания в лесу. Школьникам вручили памятки с телефонами горячей линии лесной охраны.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача власти и общества», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.