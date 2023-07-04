Липецкие огнеборцы вошли в пятерку лучших на международных соревнованиях «Сильнейший пожарный» в Северной столице. Санкт-Петербург организовал состязания брандмейстеров из разных уголков страны, а также зарубежных коллег уже в пятый раз.

Свое мастерство, силу и ловкость демонстрировали спасатели и пожарные из девяти регионов России, Республики Беларусь и Сербии. Всего около 65 человек из 12 команд, в том числе представительницы прекрасного пола. Участникам предстояло преодолеть целый комплекс комбинированных силовых и скоростных нагрузок за минимальное время и в полном снаряжении пожарного. Участники соревновались в индивидуальных зачетах, тандеме и командной эстафете. Победителя определяли в общекомандном зачете по результатам всех видов испытаний. «Подобные состязания очень важны, ведь участие в них способствует и росту специальной подготовки, и, конечно же, повышению имиджа профессии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В итоге липецкая команда завоевала пятое место, улучшив свой прошлогодний результат. Липчане уступили лишь ежегодным безоговорочным фаворитам – командам Санкт-Петербурга, Республики Беларусь и Челябинской области.