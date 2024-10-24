Новая мера поддержки доступна региональному бизнесу в сфере легкой промышленности. Производители текстиля, одежды и изделий из кожи могут получить до 1 млн рублей на развитие бренда. Размер софинансирования составит до 70% затрат. Подробнее о гранте можно прочитать на сайте Центра «Мой бизнес». Заявки и документы до 11 ноября принимает управление экономического развития Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 203, телефон: +7 (4742) 22-02-35, +7 (4742) 23-10-27.

«После ухода зарубежных брендов с российского рынка товары крупных и известных производителей начали замещаться отечественными. Предприниматели Липецкой области тоже активно включились в процесс. В регионе немало успешных примеров бизнеса в сфере легкой промышленности. Липчане создают качественные вещи, осваивают рынки, в том числе интернет-торговлю, некоторые уже вышли на экспорт», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области реализуется программа поддержки и продвижения местных брендов на 2024-2026 годы, задачи которой – формирование спроса, создание каналов сбыта, повышение конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем рынках. Доступна финансовая, консультационная, имущественная, образовательная поддержка от центра «Мой бизнес», который работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».