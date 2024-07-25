Объем производимой продукции в Липецкой области растет. Так, за год (к маю 2023) темп роста производства пищевой продукции составил порядка 10%, одежды – 12%, текстиля – 55%. «Акцент – на развитие местных брендов. Это особенно важно сейчас, когда многие иностранные компании ушли с рынка», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Например, предприятия Задонского кластера ремесленных производств – бренды «Сырная марка», «Сырная крошка» – смогли заместить широкий ассортимент голландских, французских, итальянских и других иностранных сыров. Региональные бренды в сфере легкой промышленности – NatGo, Наследник Выжанова, Перо сойки, BUNATI, SONNELLINO – успешно замещают взрослую и детскую одежду и текстильные изделия иностранных производителей.

Развивать местные бренды в сфере МСП помогают меры поддержки, инициированные как главой государства Владимиром Путиным, так и губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. В этом году в регионе вводится новая мера государственной поддержки – грант для брендов в сфере легкой промышленности из числа МСП. Мера предполагает выделение гранта в размере одного миллиона рублей на развитие своего производства. Еще одной мерой поддержки местных производителей является субсидия на возмещение затрат на маркетплейсах. Производители товаров могут вернуть до 500 тыс. рублей. Кроме того, местные производители могут представить свой товар на витрине «Сделано в Липецкой области» на маркетплейсе Ozon. Выйти на новые рынки и повысить узнаваемость бренда липецким производителям помогает субсидия на франшизу – можно вернуть до 1 млн рублей и покрыть 80% фактических затрат. Для тех, кто только планирует начать собственный бизнес, в регионе предусмотрен грант «Легкий старт». Начинающие бизнесмены могут получить до 500 тыс. рублей и возместить 90% своих расходов на открытие дела.

Востребованы среди бизнеса льготные микрозаймы и поручительства Областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Также популярны услуги Центра «Мой бизнес»: регистрация товарного знака, участие в ярмарках-выставках, создание сайтов, сертификация, вывод на маркетплейсы, образовательные программы. За всеми мерами поддержки и консультациями можно обратиться в Центр «Мой бизнес», который создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Адрес: Липецк, ул. Кузнечная, 8, Елец, ул. Карла Маркса, 15. Телефон горячей линии: +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.