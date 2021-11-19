В администрацию нашего района и другие инстанции поступает много жалоб от жителей на собак, вольно разгуливающих по улицам и представляющих опасность для жизни, особенно когда они собираются в стаи. Однако меры борьбы с этой проблемой принимаются.

Так, на минувшей неделе на территориях Петровского, Богородицкого и Добринского сельсоветов проводился отлов бродячих собак. До того около 25 особей было уже поймано специалистами.

Эту процедуру проводит один из предпринимателей Тербунского района, выигравший торги.

Контракт с ним у Добринского района заключен до конца текущего года. Собак отлавливают и вывозят в специальный питомник, расположенный в Тербунах.