“Бронза” в качестве трамплина

В Добринке заслуженные награды вручили команде «Родник» из села Паршиновка, бронзовому призеру чемпионата Липецкой области-2025.

Чествование сельских спортсменов провели глава Добринского муниципального округа Александр Пасынков и президент Липецкой областной федерации футбола Дмитрий Павлов.

Торжественную церемонию начал Александр Пасынков. Он пожелал футболистам не останавливаться на достигнутом.

— Из трех ступеней пьедестала почета вами покорена только первая, — сказал он, — новый сезон не за горами, с ним придут и новые надежды. Спасибо за красивую игру в году минувшем, а в наступившем жду от «Родника» дальнейшего спортивного прогресса!

Дмитрий Павлов привез в Добринку комплект бронзовых медалей, кубок за третье место и почетную грамоту от областной федерации футбола.

— Всегда приятно участвовать в подобных мероприятиях, — обратился он к присутствующим, — ведь «Родник» — один из немногих сельских коллективов, на протяжении ряда лет показывающий стабильные результаты. Мы все помним, как паршиновцы семь раз подряд завоевывали титул чемпиона Липецкой области, и сейчас регулярно борются за призовые места. Команда находится в стадии строительства, в ее рядах появляется все больше молодых футболистов. Так что в плане ближайшей перспективы у «Родника» полный порядок. Поздравляю игроков и тренера с бронзой, желаю в новом сезоне поменять цвет медалей!

Пользуясь случаем, А. Пасынков тепло поблагодарил Д. Павлова за помощь при строительстве в Добринке нового стадиона, вручив ему благодарность. При этом глава округа отметил значительную финансовую поддержку со стороны губернатора региона Игоря Георгиевича Артамонова, которая позволила сделать обновленный стадион «Колос» по-настоящему многофункциональным сооружением. На территории спортивного объекта, кроме футбольного поля, появились современные беговые дорожки, крытые трибуны для зрителей на триста мест, цветное электронное табло три на шесть метров, площадки для игры в большой теннис, баскетбол и волейбол, система освещения.

Наступило время для вручения заслуженных наград. Александр Пасынков от всей души поблагодарил футболистов за волю к победе, тренерский штаб — за выбранную тактику, приносившую успех во многих матчах. От администрации округа благодарности были вручены группе игроков — вратарю Дмитрию Кузнецову, защитникам Сергею Курдюкову и Сергею Воскресенских, полузащитнику Андрею Скрылеву, нападающему Артему Явкину, главному тренеру Виктору Макарову. Все игроки получили бронзовые медали, после чего бессменный капитан команды Сергей Захаров поднял над головой кубок за третье место. Особые слова благодарности во время церемонии были адресованы основному спонсору команды, одному из руководителей ООО «Битюг» Ивану Незнамову.

Наставник «Родника» В. Макаров поделился планами на предстоящий сезон. Он рассказал, что команда заявилась для участия в зимнем первенстве Липецкой области, в ходе которого будут просмотрены потенциальные новобранцы. Усиление коснется всех линий, в числе новичков есть перспективные нападающие. «Футбол на снегу» позволит качественно подготовиться к старту очередного чемпионата. Каким он будет — покажет время.

— Желание занять высокое место у нас есть, — поделился мнением тренер, — все ребята настроены по-боевому.