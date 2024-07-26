На участке автодороги Грязи-Хворостянка-Добринка идет капитальный ремонт дорожного полотна.

В настоящее время в активную фазу вступил ремонт на почти двенадцатикилометровом участке автодороги общего пользования регионального значения Грязи-Хворостянка-Добринка. Работы здесь ведет воронежская фирма ООО «Дорожник», которая выиграла подряд.

Дорога через село Хворостянка, ведущая в Грязинский район, с момента последнего капремонта пришла в удручающее состояние.

Добринскими дорожниками ремонт аварийных ям проводился регулярно, даже зимой с помощью литого асфальта, но это давало лишь временный эффект. Теперь проблема уйдет в прошлое.

Перед тем как приступить к основным работам по укладке выравнивающего слоя нового асфальтобетонного покрытия средней толщиной 6 сантиметров, воронежские дорожники провели подготовительные мероприятия, строго следуя технологии.

По словам прораба подрядной организации Евгения Бокарева, они частично провели срезку старого асфальтобетонного покрытия, сделали планировку обочин и очистку кромки дорожного полотна от пыли и грязи. Перед укладкой горячего асфальта (его большегрузами доставляют с асфальтобетонного завода Воронежа) на участок дороги гудронатором наносится битумная эмульсия.

На объекте ежедневно работают 15 человек. В их распоряжении вся необходимая дорожная техника. В день вырабатывается от 800 до 1000 тонн горячего асфальта. Благодаря таким темпам подрядчик планирует завершить укладку финишного слоя в 5 сантиметров раньше срока, определенного контрактом.