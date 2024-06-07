В Средней Матрёнке, на улице Заречной, капитально ремонтируют внутрипоселенческую дорогу.

— Заречная — самая густонаселенная улица у нас, — рассказывает глава поселения Нина Александровна Гущина, — здесь расположены 42 дома, в которых проживают 103 жителя, пятая часть из них — ребятишки.

Когда-то, лет 50 назад, здесь был узенький тротуарчик, но со временем с раскопками под проведение различных коммуникаций, да и за давностью лет его, разумеется, не стало, всё сравнялось с землёй.

— Жители улицы долго терпели и ждали этого момента, — продолжает глава поселения. — Наконец, дождались! Мы благодарим за помощь в реализации этого проекта нашу районную, а также областные власти, которые на условиях софинансирования из дорожного фонда выделили средства. Всего — 7 529 141 рубль. Строительство ведётся в рамках программы «Безопасные качественные дороги». После проведённых торгов работу выполняет одна из липецких фирм. К моменту нашего приезда на объекте был уложен выравнивающий слой щебня, совсем скоро полотно длиной 1400 метров и шириной 3 метра покроют асфальтом толщиной 5 сантиметров. В обязательном порядке дорожники укрепят и обочины.