Будет новая и красивая

На въезде в Добринку установят новую стелу.

На прошлой неделе начались демонтажные работы стелы «Добринка», которая находится на въезде в поселок со стороны региональной дороги Грязи-Добринка. Старая металлическая конструкция, установленная не один десяток лет тому назад, морально устарела. Косметический ремонт, включавший покраску ее элементов, уже не давал должного эффекта.

Как пояснили в администрации Добринского района, демонтаж конструкции будет проведен до 25 октября, после чего начнется бетонирование основания под новую стелу с анкерными болтами, заглубленными на 1,2-1,3 метра в землю. Новая конструкция высотой 9,5 метра выполнена на основе металлокаркаса из профильной трубы разных размеров, облицованного алюминиевыми композитными панелями.

На фасаде стелы будут выполнены объёмная световая двусторонняя фигура с изображением герба нашего района с надписью «Добринка» и с подсветкой всех элементов конструкции.

Завершить работы планируется во второй декаде декабря.