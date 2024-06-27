На улице Воронского, у здания районной больницы, расчищают площадку, выкорчёвывают пни от старых деревьев. Здесь будет автостоянка. Необходимость в ней назрела сразу же, как только все доктора из поликлиники с улицы Корнева переместились сюда. Ориентировочно размеры стоянки — 55 на 47 метров.

— Деньги выделены из дорожного фонда районного бюджета, — говорит начальник архитектуры и строительства Анна Алексеевна Ларина, — чуть менее 6 миллионов (5 млн. 851 тыс. руб.).

Там же установят и новую автобусную остановку. Только она немного поменяет своё место в сравнении с прежним.