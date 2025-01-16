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2 дня назад

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Медицина на селе становится доступнее. В Богородицком открыли новый ФАП.

Хороший новогодний подарок получили в конце ушедшего 2024 года жители села Богородицкого одноименной сельской администрации. Здесь в торжественной обстановке был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. На знаковое для села событие пришли его жители разных возрастов.

— Строительство ФАПа, — рассказывает главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова, — стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области», который входит в нацпроект «Здравоохранение». На выделенные средства не только было возведено само здание этого медицинского объекта, но и проведено его оснащение необходимым оборудованием.

ФАП будет обслуживать население села Богородицкого в количестве 400 человек, в том числе 33 ребенка.

Старое здание фельдшерско-акушерского пункта находится в шаговой доступности от нового. Оно аж 1910 года постройки! Его ранее арендовали у Добринского райпо. Руководство района и области решили построить для медработников новое здание. Строители благоустроили прилегающую к нему территорию: посеяли газонную траву, выложили тротуарной плиткой.

Присутствовавшие на церемонии открытия заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина и глава Добринского района Александр Пасынков поздравили селян с открытием такого важного на селе объекта.

— Открытие фельдшерско-акушерского пункта в Богородицком, — сказала Лилия Игоревна, — это еще один шаг на пути к улучшению инфраструктуры здравоохранения в Липецкой области. Главный наш стимул в работе — обеспечение доступности медицинских услуг для всех слоев населения. Руководство региона планирует и дальше развивать систему здравоохранения, делая акцент на модернизацию первичного звена, чтобы каждый житель области имел возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Таким был старый ФАП.

А.Н. Пасынков отметил, что в районе медицинская инфраструктура представлена 20 ФАПами (новый стал 21-м), 10 офисами общей врачебной практики, 1 центральной районной поликлиникой. Медицинские кабинеты имеются в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

— Теперь селяне, проживающие в Богородицком, — подчеркнул Александр Николаевич, — будут получать квалифицированную медицинскую помощь, в том числе и неотложную, не выезжая в районную или областную больницы, а у себя в селе, в этом красивом, уютном и теплом здании. И хотелось, чтобы вы посещали этот ФАП только в профилактических целях.

От имени односельчан руководство района и области поблагодарила жительница Богородицкого Мария Кудряшова. А как только была перерезана символическая красная лента, пришедшие смогли лично оценить не только комфорт внутри помещений ФАПа, но и оснащение медицинским оборудованием. Его заведующая, фельдшер со стажем более 35 лет, Марина Сорокина провела для гостей экскурсию по кабинетам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья здесь есть пандусы, поручни, специальная туалетная комната.
Марина Владимировна будет проводить для населения консультации, профосмотры, диспансеризацию, оказывать необходимую медпомощь и, конечно, делать профилактические прививки.

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