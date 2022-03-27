Заключительное мероприятие первого этапа предпроектного исследования по преображению центральной части Липецка в рамках мастер-плана «Липовка – Воронеж» прошло 26 марта. В общегородском семинаре приняли участие эксперты Фонда ДОМ.РФ и «Проектной группы 8», а также липецкие архитекторы, проектировщики, студенты, активные и неравнодушные жители.

Для разработки идей развития участники общегородского семинара разделились на группы. У каждой была своя тема: «Липовка от Комсомольского пруда до Набережной», «Набережная реки Воронеж от моста до водопада» и «Река Воронеж от моста до острова». Дискуссии в командах и поиск решений заняли около часа. Результатом стала серия предложений.

Липчане, работавшие над концепцией развития Липовки, отметили важность сохранения и реставрации исторического квартала, в котором можно было бы создать пространства для встреч, семинаров и коворкинга. Вдоль реки не хватает маршрутов для пеших прогулок, поездок на велосипедах и самокатах. «Лёгкий» транспорт должен стать доступным и популярным – для этого стоит организовать точки проката. Территорию у ЖК «Солнечный» желательно дополнить зоной тихого отдыха, высадить здесь аллею и обустроить площадки для пикника. Петровский рынок – переформатировать в ярмарочные ряды «Липецкий Арбат». В числе неординарных идей создание искусственных порогов по течению реки. Шум воды, стекающей по неровностям, по мнению членов команды, позволит отдыхающим лучше расслабляться.

Участники второй группы отметили, что в районе Набережной, а также от Манежа до реки Воронеж необходимо создать пешеходные зоны и пространства для активного отдыха. За гипермаркетом «Metro» — обустроить пространство для прогулок и семейного отдыха. По реке – пустить экскурсионный транспорт. Для автомобилистов, которые полюбили приезжать на Набережную вечерами, нужно предусмотреть возможности досуга. Также липчане отметили важность создания парковочных мест и уличного освещения.

Над развитием пространства в районе Центрального пляжа работали члены третьей команды. Их предложения: сделать пляж доступнее для маломобильных граждан, круглогодично проводить мероприятия на Зелёном острове, благоустроить лесопарковую зону, идущую до Ниженки, и организовать точки торговли в прогулочных зонах.

Здорово, что мы видим знакомые лица – на мероприятии много тех, кто был на предыдущих семинарах. Такой формат обсуждений мы выбрали впервые и сейчас понимаем, что это верное решение. Очень важно получать обратную связь от жителей, мы ценим ваши идеи, ведь вы отлично знаете и чувствуете город. Благодарю вас за участие, — отметила Евгения Уваркина.

Теперь вся информация, полученная в ходе предпроектного исследования, будет собрана в отчёты и передана разработчикам. Отчёты также будут опубликованы на сайте проекта липовка-воронеж.рф. Презентация жителям предварительной версии мастер-плана пройдет в мае. Следить за новостями и анонсами предстоящих мероприятий можно на сайте и в социальных сетях проекта.

Напомним, что мастер-план – это стратегия развития пространства вдоль рек Липовка и Воронеж и зелёного ядра города, включающего Нижний парк, Зелёный остров и кварталы, примыкающие к этим территориям. Работа над документом началась по инициативе главы Липецка Евгении Уваркиной, её проводят специалисты Фонда ДОМ.РФ, Гильдии ландшафтных инженеров и «Проектной группы 8».