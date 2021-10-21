Двухдневная стратегическая сессия по диагностике, доктрине развития, приоритетным направлениям и задачам социально-экономического развития Липецкой области прошла на площадке Липецкого государственного технического университета. Организаторами выступили региональное управление экономического развития и Консорциум Леонтьевский центр – AV Group. В командной работе участвовали представители органов власти, муниципальных образований, научного сообщества и бизнеса.

Сессия в формате «мирового кафе» позволила выявить потенциал развития экономики и социальной сферы региона, на основе чего сформировать портфель долгосрочных проектов. Основная цель при разработке новой Стратегии – создание «живой системы управления будущим» для повышения конкурентоспособности региона и его базовых отраслей, создания условий для привлечения и удержания человеческого капитала внутри региона.

Масштабный проект по разработке Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года реализуется под руководством заместителя главы региона Сергея Курбатова. «Стратегия будет направлена на улучшение жизни жителей региона. Ключевые факторы в работе над новой стратегией – человеческий капитал, долгосрочный и качественный экономический рост и баланс ресурсов между муниципалитетами и городами», – отметил Сергей Курбатов

Стратегия социально-экономического развития региона определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации на долгосрочный период, является основой для формирования государственных программ, механизмом достижения национальных целей развития на территории области.