Школа №6 имени Виктора Шавкова на Сырском Руднике в г. Липецке стала лидером опроса за обновление спортплощадок у образовательных учреждений. Сегодня, 9 февраля, глава города Евгения Уваркина встретилась с педагогами, учащимися и их родителями, чтобы обсудить предстоящие работы.

Напомним, голосование среди 15 школ проходило на прошлой неделе. По его результатам отобрали семь образовательных учреждений, в которых отремонтируют спортплощадки уже в этом году. Средства на проведение работ в размере 150 миллионов рублей выделили из областного бюджета по инициативе губернатора Игоря Артамонова.

В голосовании приняли участие порядка 22 тысяч липчан. Более двух тысяч – высказались за преображение площадки школы №6. Спортивная зона была построена в 1974 году. Сейчас на ее территории расположены несколько турников и грунтовое поле для футбола.

Как рассказала мэру директор школы Ольга Лебедь, площадка – место притяжения всех жителей района. Круглый год её ворота не закрывают до позднего вечера. Здесь играют, занимаются спортом. На футбольном поле часто проводят семейные праздники и эстафеты.

Все родители принимали активное участие в голосовании, и мы очень рады, что оказались в числе победителей. Возить детей на занятия в секции порой затруднительно. С нетерпением ждем открытия обновленного стадиона, где ребята смогут заниматься различными видами спорта недалеко от дома, – рассказала многодетная мама Марина Сарычева.

Площадку образовательного учреждения начнут преображать после завершения учебного процесса. Ее наполнение определят сами жители. Как сообщила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, для этого уже запустили второй этап голосования.

В каждой из семи школ-победительниц стартовал опрос, в котором липчане, родители и дети отмечают, какие спортивные объекты им нужны. Голосование завершится на следующей неделе, создадим рабочие группы и будем двигаться дальше, — отметила Светлана Бедрова.

Евгения Уваркина инициативу поддержала и добавила, что в рабочие группы стоит включить молодых студентов-архитекторов, которые помогут создать проекты и визуализировать желания липчан. Например, учащиеся 3Д класса мечтают о новых тренажерах, баскетбольных кольцах и игровой зоне.

Мы знаем, что у нас много школ, инфраструктура которых нуждается в ремонте. Благодаря поддержке губернатора запустили долгосрочную программу по обновлению территорий учреждений. Сейчас наша задача – восстановить более половины спортивной школьной инфраструктуры в городе. И здесь важно, чтобы ребята вместе с родителями определяли, какие работы провести, и какое оборудование установить, а наше дело – реализовать их мечты, — подчеркнула Евгения Уваркина.

Ожидается, что к работам приступят на летних каникулах, а завершат их к новому учебному году.