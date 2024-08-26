Педагоги Липецкой области принимают участие в Форуме среднего профобразования «Создаем будущее своими руками», который проводится 26 и 27 августа в Калуге. В составе региональной делегации – сотрудники областного управления образования, Центра опережающей профподготовки, липецких колледжей и техникумов, а также Елецкого госуниверситета.

Форум «Создаем будущее своими руками» считается крупнейшим событием в сфере СПО, в рамках которого педагоги и руководители образовательных организаций, представители власти и бизнеса обсуждают современные технологии обучения в системе среднего образования, инновационные разработки и практики, а также реализацию федерального проекта «Профессионалитет».

«Когда учителя и специалисты объединяются на таких площадках, они не только делятся знаниями и передовыми практиками, но и формируют стратегии, способствующие улучшению образовательного процесса. Эти обсуждения помогают выявлять и решать актуальные проблемы, адаптировать существующие методики к современным требованиям и обеспечивать высокий уровень качества образования. Надеюсь, опыт участия в форуме такого уровня поможет нашим педагогам сформировать новые практики, которые мы сможем внедрить в систему профессионального образования региона», – прокомментировал событие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в рамках форума пройдёт 40 мероприятий, а также Всероссийское августовское совещание с руководителями исполнительных органов субъектов РФ, семинар Альянса БРИКС по техническому и профессиональному образованию, заседание Совета федеральных учебно-методических объединений в системе СПО. Организовали форум Минпросвещения России и Институт развития профобразования.