Учащиеся Чаплыгинского аграрного колледжа посетили производственную площадку одного из предприятий региона, чтобы в поле увидеть работу сельскохозяйственной техники. Их познакомились с передовыми технологиями, продемонстрировали разнообразные машины в деле. Ребятам предоставили возможность самим управлять ими и оценить комфорт. Также студентам рассказали о перспективных направлениях развития сельскохозяйственной отрасли области, особенностях работы в сельхозкомпаниях и возможностях карьерного роста. Студентов интересовали условия труда, меры социальной поддержки, доступные вакансии.

В управлении сельского хозяйства Липецкой области сообщили, что в регионе уделяется большое внимание повышению престижности аграрных профессий: открываются аграрные классы, проводятся экскурсии на сельхозпредприятия, организуются агро-чемпионаты. Студенты образовательных учреждений сельскохозяйственной направленности знакомятся с условиями работы в агропромышленных компаниях и проходят там практику.

«Потребность агропромышленного комплекса региона в молодых специалистах велика, но этот вопрос решается, поскольку интерес к специальностям в сфере сельского хозяйства высок. Они перспективны и хорошо оплачиваются», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.