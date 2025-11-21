Будущие специалисты по информационной безопасности соревновались в расследовании кибератак

В Липецком колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли стартовали отборочные этапы чемпионата «Профессионалы» для будущих специалистов. Первыми продемонстрировали свои навыки студенты, осваивающие одну из самых востребованных цифровых профессий, в компетенции «Информационная безопасность».

Будущие киберзащитники в ходе соревнований выполняли комплексные задания, направленные на проверку умения анализировать ИТ-риски и настраивать сложные системы защиты. Эти компетенции являются фундаментальными для специалистов, которые ежедневно противостоят кибератакам в реальном мире.

«Современный специалист по информационной безопасности – это не просто технический эксперт, а ключевой защитник цифрового пространства компании. В его задачи входит не только выявление и устранение уязвимостей, но и разработка политик безопасности, обучение сотрудников, оперативное реагирование на инциденты, а также обеспечение соответствия строгим требованиям законодательства и международных стандартов. Региону нужны профессионалы, идущие в ногу со временем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Право представить Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрачести на предстоящем областном этапе чемпионата заслуженно получат призеры и победители отборочного тура. Чемпионат «Профессионалы» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». Региональный этап соревнований запланирован к проведению 8 декабря.