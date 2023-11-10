Студенты учебных заведений Липецкой области проходят практику на заводе «Гермес-Липецк» в ОЭЗ «Липецк». Ранее предприятие проводило дни открытых дверей, чтобы пригласить будущих выпускников на практику и показать условия труда и своё оборудование.

Завод «Гермес-Липецк» является одним из крупнейших производителей промышленных и коммерческих котлов в России. Водогрейные котлы компании обогревают дома, больницы, школы, торговые центры по всей стране. Изготовление такой продукции требует повышенного внимания и безупречного качества, поэтому от сотрудников предприятия требуют предельного внимания в работе. Все оборудование завода – суперсовременное, от флагманов индустрии. Высокие стандарты соблюдаются на всех этапах производства.

За каждой группой практикантов закрепляется наставник. Он объясняет особенности производства, делится опытом и руководит процессом обучения на протяжении двух с половиной месяцев.

«Прекрасно, когда липецкие компании интегрируются в образовательный процесс. Производственная практика — это возможность будущих выпускников и работодателей присмотреться друг к другу и решить кадровый вопрос. Рабочие специальности сейчас крайне востребованы. Молодые специалисты могут выбирать, куда устроиться после выпуска», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Группа из Грязинского технического колледжа – уже пятая группа студентов на заводе «Гермес-Липецк». Сейчас здесь проходят практику 14 человек, после обучения нашли работу на предприятии.