О летчике Д.Н. Луговских в «Истоках» уже как-то писалось. Дмитрий Николаевич — не уроженец нашего района, но он два года учился в Хворостянской средней школе, что ныне на одноименной станции.

О его боевых ночных вылетах писала в августе 1942 года газета «Комсомольская правда». Публикация военного корреспондента Гуторовича называлась «Над переправой».

Луговских рано ушел из жизни, умер в военном госпитале от туберкулёза. По открывшимся вновь документам, хранящимся в Центральном архиве Министерства обороны, оказывается, что Дмитрия Николаевича посмертно представляли к званию «Герой Советского Союза».

Сохранился даже документ-ходатайство маршала Толбухина. Но чиновники «переиграли» награду, наградив посмертно орденом Отечественной войны I степени.

В этом году исполняется 80 лет со дня начала самой страшной войны в истории нашей страны — Великой Отечественной. «Добринские вести» постараются рассказать об этом человеке в будущем подробнее, ибо «никто не забыт, ничто не забыто». Мы вечно будем помнить всех тех, кто сломал хребет германскому фашизму.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.