С начала года 156 женщин встали на учет по беременности в женской консультации районной больницы, причем 154 из них — на раннем сроке (до 12-ти недель).

По словам главного гинеколога района Лолы Юнусовой, процент «сознательных» будущих мам вырос во многом благодаря мерам государственной поддержки семей с низким доходом — выплате ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

114 из них уже стали мамами, еще 8 ждут прибавления семейства в декабре. 93 жительницы нашего района будут ждать этого радостного момента уже в 2023 году.