Едва стих детский смех в школьных и детсадовских коридорах, в образовательных учреждениях Добринского района приступили к подготовке к новому учебному году. Объекты, на которых ведется ремонт, регулярно посещают начальник отдела образования И.М. Немцева и главный архитектор, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Добринского района А.А. Ларина. На одном из таких визитов присутствовал и корреспондент «ДВ».

НОВЫЙ ВИД ХВОРОСТЯНСКОЙ ШКОЛЫ

В этом году масштабные работы ведутся в школе станции Хворостянка. В ближайшее время это образовательное учреждение будет не узнать. Внешний облик школы кардинально преобразится.

Директор Хворостянской школы В.А. Плотникова рассказала, что само здание было построено еще в далеком 1964 году, и почти за 60 лет ее существования капитального ремонта здесь не было. Сейчас в школе обучаются 114 мальчишек и девчонок, хотя здание готово принять 250 учеников. Подготовительные работы по ремонту начались еще в апреле, но все было продумано так, чтобы не мешать образовательному процессу и одновременно успеть в отведенные сроки.

Монтажом вентилируемого фасада с утеплением занимается липецкая фирма ООО «Сириус Строй». Как заверил директор фирмы-подрядчика О.А. Сиделев, все работы они выполнят вовремя, полностью завершат их в августе, как оговорено в контракте. Сейчас рабочие заканчивают монтаж фасада со стороны двора школы. Со дня на день перейдут на лицевую часть здания.

Последние штрихи доделывают рабочие и на кровле здания. Крыша также ни разу капитально не ремонтировалась с момента постройки школы. Бригада индивидуального предпринимателя Карлена Мстояна выполнила все работы быстро и качественно, даже с небольшим опережением графика. По словам подрядчика, за это время удалось поменять кровлю спортивного зала, столовой, пищеблока, гаража и непосредственно самой школы. Усиливали стропильные системы, на чердаке уложили два слоя утеплителя, сделали 2 слуховых окна. Обрешетка на крыше полностью новая, как и карнизы. Покрыли крышу профлистом. Остается сделать водосточную систему и снегозадержатели.

На капитальный ремонт кровли и фасада школы было направлено в совокупности порядка 15 миллионов рублей. Осмотрев объект, И.М. Немцева и А.А. Ларина сказали подрядчикам, что все работы должны быть не только выполнены быстро, но и качественно. В целом проверяющие остались довольны темпами, которыми ведется капитальный ремонт школы. А местным школьникам будет очень приятно видеть свое учебное заведение в современном облике.

И ДЕТСКИЙ САД ПРЕОБРАЗИТСЯ

Аналогичное преображение, как на соседней станции Хворостянка, ждет и здание детского сада на станции Плавица, который стал второй точкой визита И.М. Немцевой и А.А. Лариной. До 30 сентября здесь должны заменить кровлю на здании детсада, утеплить и смонтировать вентилируемый фасад.

Как рассказала руководитель дошкольного учреждения Н.А. Бахтина, детский сад построили в 1980 году. В 2005 году был капитальный ремонт помещений внутри здания, а вот снаружи делали только текущий и косметический.

Сейчас в детском садике находятся 123 человека. Всего 6 групп. Ремонт здесь начали еще в апреле, но учебный процесс здесь также не прерывался. И уже сейчас самые юные жители поселка сахарников с любопытством издалека наблюдают, как меняется их любимый садик.

На проведение всех указанных работ было выделено более 14 миллионов рублей из областного и районного бюджетов. Ярославская фирма ООО «ТСК Комплекс» сейчас приступила к замене кровли. Частично уложен на стены утеплитель под монтаж будущего фасада.

И уже через 3 месяца юные посетители детского сада придут в красивое и уютное здание.