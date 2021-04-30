Прокурор Задонского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств МБУК «Ольшанский центр культуры и досуга».

По версии следствия, бухгалтер учреждения из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, присвоила 370 тыс. рублей, принадлежащих учреждению культуры.

В ходе расследования уголовного дела должностному лицу было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 160 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1.5 лет либо без такового.