Бухгалтерам вручили грамоты

В прошлую пятницу, 21 ноября, в России отмечали день бухгалтера. Именно в этот день в 1996 году был подписан закон «О бухгалтерском учете». Этот документ до сих пор является основным в бухгалтерском профессиональном сообществе.

По этому поводу глава Добринского района Александр Пасынков вместе с начальником управления финансов района Оксаной Быковой поздравили коллектив центра компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа с профессиональным праздником.

— Без специалистов вашей профессии, — сказал Александр Николаевич, — нельзя обойтись ни на предприятиях, ни в организациях и учреждениях социальной сферы. От вашего профессионализма, внимательности, аккуратности и трудолюбия зависит как судьба одной организации, так и экономика нашего района и даже страны в целом. Я поздравляю всех вас с профессиональным праздником и желаю вам, чтобы в работе всегда был порядок и стабильный успех, а каждый рабочий день вы встречали с хорошим настроением и энтузиазмом. Мира, счастья, благополучия и прекрасного всем финансового положения.

Поздравления в адрес коллег также прозвучали от О.А. Быковой и руководителя учреждения В.М. Нестеровой.

Благодарности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова получили заместитель главного бухгалтера Лариса Елисеева и ведущий бухгалтер Наталия Соломахина. Почетные грамоты администрации Добринского района вручили бухгалтерам первой категории Татьяне Фроловой, Ольге Кульдюровой, Ирине Кунаковских, Наталии Михалевой и Татьяне Соломахиной.