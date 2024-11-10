Дмитрий Николаевич Рычков, легендарный добринский сыскник, на счету у которого сотни раскрытых резонансных преступлений, вышел в отставку в чине майора милиции.

Д.Н. Рычков родился 18 октября 1939 года в селе Пушкино Добринского района в многодетной семье. Отец работал в совхозе «Отрада», а мать — рабочей на спиртзаводе. Они вырастили четверых детей. В Пушкино в те годы средней школы не было, поэтому после окончания семилетки Дмитрий поступил в Хворостянскую среднюю школу, которую окончил в 1957 году. Священный воинский долг юноша отдавал в союзной республике — Азербайджане. Служил в столице Баку, в Войсках связи. После трех лет службы остался на сверхсрочку.

В Баку Дмитрий познакомился с девушкой Катей Орловой, которая ходила с подругами в клуб Дома офицеров на танцы. Она была сиротой, рано потерявшей мать. Работала пекарем в булочной. Девушка запала Дмитрию в душу. Буквально после нескольких свиданий он сделал ей предложение руки и сердца.

Дмитрий Николаевич с женой Катей в годы его службы в армии.

В 1962 году у молодой семьи родился первенец — сын Владимир. Получили хорошую квартиру в военном городке. Никто не собирался покидать Баку, но маленький Володя рос очень болезненным мальчиком. Врачи в один голос твердили, что ему в Азербайджане не по климату, поэтому необходимо поменять место жительства. И Рычковы решили ехать на родину главы семейства — в Пушкино.

Вернувшись в наш район в 1963 году, Дмитрий решил поступать на службу в Добринский РОВД. Прошел подготовку на трехмесячных курсах в Липецке, по окончании которых был назначен участковым уполномоченным в Березнеговатку.

Рычковы сняли здесь частную квартиру без всяких удобств. До центра района добирались на лошадях, так как иного транспорта не было. Жить с квартирной хозяйкой, конечно, было неудобно. В Березнеговатке пообещали дать квартиру, но Дмитрий Николаевич отказался наотрез. Он попросил вместо этого помочь выписать кирпич (тогда было трудно со строительными материалами) и сам построил себе дом. Так получилось, что, пока шло строительство, квартирная хозяйка задумала продавать свое жилье и попросила квартирантов выселиться. Супруги решили заселиться в еще не достроенный дом. Дмитрий все делал для того, чтобы быстрее закончить строительство, трудился даже по ночам, пока вся семья спала. А утром уже был на работе.

С первых шагов службы Рычков показал себя дисциплинированным, вдумчивым и добросовестным сотрудником. Участок его был большой, но почти за год службы он уже знал каждый уголок в селах и деревнях Березнеговатского сельсовета, нашел общий язык с руководителями, населением, изучил криминогенную обстановку на участке. Дома практически не бывал. Служба такая, что могли и посреди ночи, и в выходные вызвать на место преступления или происшествие.

В Березнеговатке родилась дочка Зоя. Дмитрия Николаевича к этому времени обеспечили транспортом — дали мотоцикл «Урал» с коляской.

Д.Н. Рычков очень переживал за свою работу и делал все для того, чтобы на участке была спокойная обстановка, а люди чувствовали себя в безопасности. Показатели его работы улучшались с каждым годом. Естественно, руководство не могло этого не заметить и предложило участковому перевестись в уголовный розыск. Дмитрий Николаевич согласился. Продали в Березнеговатке дом и переехали в Добринку. Здесь тоже пришлось строить дом по своему вкусу и проекту. Вскоре родился третий сын Евгений.

Вот как вспоминает те годы жена Екатерина Ивановна:

— В Добринке он полностью ушел в работу. Где бы в районе что ни произошло, он был там. Мужа назначили начальником ОУР, а вскоре — заместителем начальника Добринского РОВД по оперативной работе. Мы его практически не видели. Дети были на мне. А Дмитрий работал. Нас он ни во что не посвящал, и я привыкла не задавать лишних вопросов о работе. Наверное, так и должно быть. Знаю, что были крупные кражи из магазинов, убийства, изнасилования. Он дома не ночевал по трое суток, потому что старался найти преступника. Знал почти все население района. Память у мужа была исключительная. К людям умел найти подход, расположить их к себе, даже тех, кто нарушал закон.

Дмитрий Николаевич по праву считается непревзойденным мастером в раскрытии преступлений. Все начальники РОВД, при которых он работал, ценили его за это. А главное, щедро делился опытом с молодыми коллегами и своими подчиненными.

Его талант розыскника был известен не только в Липецкой области, но и соседних Тамбовской и Воронежской: неоднократно сотрудники уголовного розыска названных областей тесно сотрудничали по раскрытию преступлений. Недаром Д.Н. Рычкова, как опытного сотрудника, на год направляли в Узбекистан, где полным ходом шло нашумевшее в то время «хлопковое дело».

На заслуженный отдых Рычков ушел с выслугой более 25 лет — 22 ноября 1988 года. Имел три медали «За безупречную службу», юбилейные медали. Неоднократно награждался почетными грамотами, премиями и ценными подарками. Имел нагрудный знак «Отличник советской милиции», медаль «Ветеран труда».

Выйдя в отставку, продолжал трудиться. Три года работал юристом в колхозе «Родина», а потом, зная его профессиональные качества, Рычкова пригласили по контракту работать в следственный отдел Добринского РОВД. Почти год он вел уголовные дела, успешно направляя их в суд, но случилась беда — инсульт. Пришлось уволиться. Долго восстанавливался, но дома сидеть не любил. Всегда был в работе, помогал своим детям. У него 7 внуков и одна правнучка.

Умер Д.Н. Рычков в 2014 году, похоронен со всеми воинскими почестями на новом кладбище райцентра.