Был у нас свой “молочный король”

Ваши 85 — юбилей с оценкой «пять». Возраст очень Ваш почтенный, ну а опыт — он бесценный.

Где родился — там и учился

А родился он в Ефремове Тульской области. После окончания восьмилетки ни он, ни его родители долго не раздумывали, куда парню дальше пойти учиться.

Прямо напротив дома, буквально через дорогу, находился химико-технологический техникум. Туда и пошел Вадим за своей будущей профессией химика-технолога.

Мальчиком он рос способным, знания давались легко, потому учеба в техникуме не была в тягость.

А потом аж на Южном Урале оказался: именно туда получил распределение молодой специалист. Местом постоянной работы на несколько лет стал Уфимский нефтеперерабатывающий завод. Отсюда его призвали в армию (кстати, служил он в составе группы советских войск в Германии), сюда и вернулся спустя три года.

Еще служа в армии, юноша заинтересовался биохимией. Оттого, продолжив гражданскую жизнь, поступил там же, в Уфе, в медицинский институт. Правда, уже после второго семестра оставил эту затею, забрав документы из учебного заведения.

— Я быстро понял, что медицина — это не мое, — вспоминает ныне те годы Вадим Иванович. — У меня все-таки в большей степени технический склад ума. Но желание дальше учиться не пропало. Стал студентом вечернего отделения Уфимского нефтехимического института.

Высшее образование молодому человеку не помешало, тем более что к этому моменту он стал сотрудником местного научно-исследовательского института.

— Вот где я прошел хорошую школу — и производственную, и жизненную, — уверен собеседник. — Моим научным руководителем был умный, грамотный и мудрый человек — Кремер. Он брал меня с собой на различные конференции, научные симпозиумы, даже на отчетные отраслевые заседания. Там учился я не только чисто производственным делам, но и, что еще важнее, общению с людьми, умению выстраивать деловые отношения с партнерами. Полученные в те годы навыки очень пригодились впоследствии.

Всё это время Вадим жил в общежитии. А вот когда обзавелся семьей — потребовалась отдельная квартира. Но ее обещали лишь через год.

— Ждать так долго я не стал, — объясняет свое решение вернуться в Ефремов Вадим Иванович. — Там же у нас была благоустроенная трехкомнатная квартира.

Так семейная пара Свидетелевых оказалась в Тульской области.

День торжественного бракосочетания. Нина Николаевна стала и женой, и другом, и коллегой своего супруга.

Судьба забросила на молокозавод

Что он станет работать в пищевой промышленности, Вадим Иванович и предположить не мог. Но в Ефремове ему предложили именно эту отрасль. Да не у себя на родине, а в соседней Липецкой области. Да не просто быть специалистом, а возглавить молочный завод в Становом.

— Наверное, молодость, амбиции сыграли свою роль, — размышляет сегодня Вадим Иванович, объясняя тогдашнее свое решение согласиться с подобным предложением. — Да и попробовать себя в роли руководителя тоже хотелось: узнать, смогу ли?

Смог. Но понимал, что имеющиеся технические навыки, конечно же, пригодятся, однако в новом деле требовались и специфические познания. Так у моего героя появился еще один диплом о высшем образовании — инженера-технолога молочной промышленности. Получил он его после успешного окончания Воронежского технологического института (так тогда назывался сегодняшний ВГУИТ — Воронежский государственный университет инженерных технологий).

…Шесть лет пролетели, как один миг. На календаре был год 1981-й. К этому времени В.И. Свидетелев уже был известен в нашей области как умелый, знающий руководитель. Конечно же, член КПСС.

Тогда-то и вызвали его в обком партии.

По рекомендации обкома КПСС

«Хотим тебя направить в Добринку. Там завод сухого обезжиренного молока «буксует»: три года никак на проектную мощность не выйдет» — такие примерно слова услышал Вадим Иванович в здании высшего партийного органа области.

— Партия сказала «надо» — я с пониманием отнесся к этому, — говорит он. — Да и какой-то азарт даже появился. Ведь на тот момент подобных заводов (по производству сухого обезжиренного молока) в нашей стране было штук 120, не более. Захотелось попробовать себя в новом деле.

Поселок Свидетелеву понравился.

— С Добринкой мне повезло, — утверждает сам юбиляр. — Здесь я прожил большую часть жизни и такое огромное количество сердечных, отзывчивых людей встретил на своем пути. Мне много помогали, поддерживали. Я сейчас имею в виду в том числе руководителей разного ранга: Виктора Васильевича Донских, Леонида Николаевича Федорова, Ивана Алексеевича Полякова, многих других. Без их постоянного внимания, участия мой коллектив не смог бы добиться таких быстрых успехов: уже через год с небольшим мы вывели завод на проектную мощность по выпуску основного продукта — сухого молока. Чуть позже коллектив освоил выпуск заменителя цельного молока, сухого цельного молока, сухой сыворотки.

Маленькая часть большого коллектива Добринского завода по производству сухого обезжиренного молока. В центре — директор Вадим Иванович Свидетелев, отдавший этому предприятию 27 лет. Фото 1984 года.

Завод набирал мощность

27 лет Вадим Иванович Свидетелев руководил одним из крупнейших промышленных предприятий в нашем районе.

После выхода на проектную мощность завод стал очень интенсивно развиваться. Вслед за производством сухого обезжиренного молока и продукции, производной от него, коллектив наладил выработку нескольких видов сливочного масла, в том числе шоколадного, бутербродного, освоил выпуск сыров. Даже разработал сыр «Добринский».

— До распада СССР мы на протяжении нескольких лет держали лидирующее место по стране среди всех молочных предприятий, — не без гордости рассказывает Вадим Иванович. — Многократно получали золотые медали за качество продукции в Москве. Являлись постоянными участниками ВДНХ, других выставок в столице нашей Родины. Не счесть, сколько дипломов, грамот, знамен, медалей было у нашего коллектива! Одна из этих ценных и дорогих сердцу реликвий — переходящее Красное знамя за победу в социалистическом соревновании — поныне хранится у меня дома. Берегу, как память.

Конечно, чтобы достигать таких высоких результатов, приходилось постоянно прилагать огромные усилия.

— Мы расширяли сферу своего сотрудничества, если можно так сказать, — вспоминает директор завода. — Молочко к нам стекалось не только из колхозов-совхозов нашего района и от местных молокосдатчиков. Мы заключали договоры на поставку этой продукции из личных подсобных хозяйств соседних областей: Тамбовской, Воронежской. Примерно одинаковый объем молока поступал к нам от населения и от хозяйств.

Пришло время — предприятие перешло на круглосуточный режим работы.

В те годы порядка 200 человек состояло в штате предприятия. Устроиться на работу сюда удавалось не каждому. И хотя зарплата здесь никогда не была высокой, но зато работники могли по льготной цене приобрести и сухое молочко для выпойки телят, откорма поросят (ведь почти в каждом доме тогда держали подсобное хозяйство, да немалое!), и сметанку, масло, сыр. Словом, работники СОМа в плане обеспечения продукцией местного молокозавода находились в выигрышном положении.

Чего нельзя было сказать об остальных добринцах.

Торговых точек в нашем поселке, где можно было бы купить продукцию местного молокозавода, гремевшего на всю страну, не было. Жителям района она перепадала, когда проходили районные ярмарки или по случаю появлялась возможность приобрести ее у тех же заводчан (иногда они продавали появившиеся в семье излишки).

А вот у жителей Липецка такая возможность была. На центральном рынке города (и не только) у СОМа был свой торговый павильон. Продукция не залеживалась, расходилась на ура.

— Наибольшего прогресса мы достигли, когда первым секретарем райкома партии стал Олег Петрович Королев, — вспоминает Вадим Иванович. — Он помог и поддержал нас, когда мы решили экспортировать сухое молоко за границу. К этому моменту его качество соответствовало международным стандартам.

Тогда и появились на предприятии свободные деньги. И директор принимает решение направить их на строительство жилья для сотрудников. Руководство района одобрило эту идею.

И дома построил, и детей родил, и сад посадил

Так начали вырастать в Добринке сомовские дома: двухэтажки, подключенные ко всем заводским коммуникациям, двухквартирные домики, дома на одного хозяина.

— Считаю этот шаг совершенно правильным, — оценивает тогдашнее свое решение Свидетелев. — Ведь что важно для человека? Крыша над головой, возможность иметь семью. Вот в этом я и старался помочь тем, кто со мной рядом, в одном производственном процессе.

Дома эти стоят поныне. Где-то и хозяева поменялись, а память о директоре СОМа осталась.

Сам Вадим Иванович с семьей тоже живет в доме, некогда возведенном от завода. Правда, семья сейчас подсократилась. Остались они вдвоем с супругой Ниной Николаевной (кстати, проработавшей всю жизнь рядом с мужем). Две дочки уже взрослые. Старшая с внучкой — в Уфе, младшая — в Липецке. Ее сын, внук четы Свидетелевых, служит в Президентском полку, чем бабушка с дедушкой очень горды.

И сад супруги разбили. Весной и летом вокруг дома — красота необыкновенная: все цветет, благоухает.

— Одно время я даже пчеловодством занимался, — вспоминает хозяин дома. — Сейчас это занятие оставил. Иногда рыбачу, с удовольствием общаюсь с близкими мне людьми. А еще люблю слушать музыку. Мечтаю. И много размышляю — оказывается, это тоже хорошее занятие, на которое у меня не было времени прежде.

БЛИЦ-ОПРОС ДЛЯ ЮБИЛЯРА

— Почти всю свою жизнь Вы были руководителем. Какими качествами должен он обладать?

— Руководитель должен «иметь голову на плечах»: не рубить сгоряча, обдумывать каждый серьезный шаг, просчитывая последствия. И обязательно уметь объединять людей. Конечно, профессионализм! Без этого всё остальное теряет смысл.

— По какому принципу руководителю нужно подбирать команду для себя?

— Я ценю в людях честность, трудолюбие, доброжелательность. И человеческую красоту. Не внешнюю, а ту, что в сердце. Важно помнить: подчинённые — это близкие вам люди, ваши единомышленники.

— Если бы была возможность что-то изменить в жизни — изменили бы или оставили как сложилось?

— Изменил бы! Многое изменил бы… Но, как в песне поётся, «…нельзя переписать судьбы страницы, не повернуть обратно стрелок бег.»

— Семья: дети, внуки. На каком месте они у Вас стояли и стоят сейчас?

— Дети — на первом месте. Только на первом, всегда!

— Свои главным достижением в жизни что Вы считаете?

— Работу с людьми. Мне кажется, это у меня получилось.

— Вадим Иванович Свидетелев сегодня и 60 лет назад — они похожи?

— Я в 25 — и я в 85? Думаю, нет. Ведь 25 лет — это мечты, планы, взгляд в будущее! Надежды. А 85 — это, чаще, взгляд в прошлое, анализ, оценка пройденного пути. Переосмысление. Это совершенно разные взгляды на жизнь и разное отношение к ней. Хотя, в чём-то, наверное, и похожи.

— Что бы Вы пожелали себе в свой день рождения?

— Конечно, здоровья! Бодрости духа! Не разучиться радоваться жизни, каждой мелочи, что она даёт. Радоваться счастью детей, внуков.

Я ощущаю себя счастливым человеком. Желаю себе, чтобы так и продолжалось. Я люблю жизнь и хочу сохранить это качество — умение любить жизнь!

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото Романа Панова и из семейного архива Свидетелевых.