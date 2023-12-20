Так считает жительница села Александровка Новочеркутинского сельского поселения З.Т. Киреева, которая совсем недавно отметила свой 90-й день рождения. И если в знаковую для себя дату Зинаида Тарасовна принимала поздравления от своих родных и близких, то уже в прошедший понедельник с самыми теплыми пожеланиями в гости к юбилярше приехала глава Новочеркутинской сельской администрации Елена Евгеньевна Зюзина. Она поздравила именинницу с юбилеем, пожелала ей крепкого здоровья и долголетия. Подарком для юбилярши стал букет роз.

Зинаида Тарасовна родилась 15 декабря 1933 года в деревне Григорьевка соседней Тамбовской области. Кроме нее, в семье было еще четверо детей. Отец нашей героини очень рано погиб, поэтому еще девочкой она окончила всего один класс местной школы и пошла работать в колхоз. И снопы носила в поле, и была плугочистом. Выполнять приходилось и другие работы, которые были по силам хрупкой девчушке. А как только чуть подросла, ездила на торфоразработки в город Калинин (ныне Тверь) и Иваново. Повзрослев, Зинаида Тарасовна познакомилась со своим будущим мужем Анатолием Ивановичем, который работал скотником и «отбил» ее у другого ухажера. И в 1955 году они поженились. Стали жить в доме у свекрови в селе Хренное Петровского района Тамбовской области. Вскоре у них родилась дочь Надежда, а затем еще двое детишек: Владимир и Татьяна. Многодетной семье стало тесно жить в одном доме с родителями, и Анатолий Иванович начинает строить отдельное жилье. Вскоре построили саманную избу и переселились в нее.

Судьба Зинаиды Тарасовны связана и с Добринским районом. В свое время ей пришлось потрудиться на полевых работах в Большой и Малой Отраде, еще 24 года она работала санитаркой в доме инвалидов на Тамбовщине, где ее фотография украшала местную Доску почета.

В Александровке юбилярша вместе с супругом оказались в 1996 году (Анатолия Ивановича не стало 4 года назад). Их общий семейный стаж составляет целых 65 лет!

Вся жизнь З.Т. Киреевой прошла в труде, в том числе и по дому, где всегда было большое хозяйство. Держали корову, поросят, овец, всякую птицу, большой огород. Сейчас осталось немного кур.

Дети Зинаиды Тарасовны не забывают маму и постоянно с ней на связи. Сейчас у женщины 5 внуков и 7 правнуков. И все они желанные гости в доме нашей героини.

— Я благодарю Бога, — сказала в конце беседы З.Т. Киреева, — что у меня дети выросли хорошие. Не забывают меня, всегда звонят и по возможности приезжают. А что еще в таком возрасте мне надо…