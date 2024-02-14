Совсем скоро, с 15 по 17 марта, пройдут выборы президента России. Жители Добринского района, которые в эти дни будут находиться в другом городе, могут отдать свой голос на любом избирательном участке нашей страны, то есть по адресу своего фактического проживания или месту нахождения.

Как рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Добринского района Ольга Нархова, для этого достаточно воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель».

— Нужно подать соответствующее заявление в любую территориальную избирательную комиссию, — говорит Ольга Николаевна, — или же в МФЦ, или на портале Госуслуг. Сделать это можно до 11 марта. А с 6 марта заявление можно написать в любой участковой комиссии.

График работы комиссий по приему заявлений: с понедельника по пятницу — с 14 до 18 часов, в выходные и праздничные дни (суббота, воскресенье, пятница 23 февраля и 8 марта), — с 9 до 13 часов. В последний день приёма заявлений (понедельник 11 марта) обратиться можно с 10 до 14 часов.

По словам О.Н. Нарховой, для подачи заявления по месту нахождения при себе необходимо иметь только паспорт гражданина России или заменяющий его документ.

Одной из первых такое заявление написала жительница Добринки Анна Ларина. В дни выборов она будет работать в составе одной из участковых избирательных комиссий и не сможет проголосовать по месту своей регистрации. Придя в ТИК, который располагается по адресу п. Добринка, ул. Максима Горького, 5, Анна Алексеевна при помощи члена территориального избиркома О.В. Токмаковой оформила соответствующее заявление. Вся процедура заняла всего несколько минут.

По мнению А.А. Лариной, каждый избиратель, который будет в дни голосования находиться в другом месте, может легко оформить подобное заявление, чтобы принять участие в знаковом для страны событии.